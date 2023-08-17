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  1. В Україні

НАЗК виявило у екскерівника військкомату ознаки незаконного збагачення майже на 8,5 млн гривень

20:40, 17 серпня 2023
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн ексначальника Дніпропетровського обласного ТЦК СП Анатолія Пікала.
НАЗК виявило у екскерівника військкомату ознаки незаконного збагачення майже на 8,5 млн гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення майже на суму в майже 8,5 мільйонів гривень у ексначальника Дніпропетровського обласного військкомату Анатолія Пікала за результатами моніторингу способу життя, – повідомляє НАЗК.

У своїй декларації за 2020 рік Пікало зазначив, що ні він, ні його близькі не мають жодних грошових активів. Проте результати моніторингу виявили, що батько Пікала протягом останніх 4 років придбав майно на суму 7 889 650 гривень, зокрема дві квартири в Дніпрі, автомобілі VOLKSWAGEN PASSAT, FORD RANGER, AUDI А6 та VOLKSWAGEN ID.6.

Крім того, батько ексначальника ТЦК став єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми зі статутним капіталом 1 100 000 гривень за рахунок власних готівкових коштів. У липні 2023 року ця фірма також набула у власність частку торговельного комплексу вартістю 1 150 000 гривень.

Дружина Пікала минулого року отримала від свого батька подарунок на суму 65 тисяч доларів США, хоча її законний дохід за цей період був значно менший.

Сам Анатолій Пікало, який раніше очолював Дніпропетровський ТЦК, у 2021 році придбав дві земельні ділянки та житловий будинок.

За спільних дій НАЗК та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що сумарний законний дохід Пікала та його близьких осіб значно нижчий за вартість всього набутого майна.

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