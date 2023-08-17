НАПК выявило у экс-руководителя военкомата признаки незаконного обогащения почти на 8,5 млн гривен

НАПК выявило признаки незаконного обогащения на почти 8,5 млн грн экс-начальника Днепропетровского областного ТЦК СП Анатолия Пикала.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки незаконного обогащения почти на сумму в почти 8,5 миллионов гривен у экс-начальника Днепропетровского областного военкомата Анатолия Пикало по результатам мониторинга образа жизни, – сообщает НАПК.

В своей декларации за 2020 год Пикало отметил, что ни он, ни его близкие не имеют никаких денежных активов. Однако результаты мониторинга обнаружили, что отец Пикало в течение последних 4 лет приобрел имущество на сумму 7 889 650 гривен, в частности две квартиры в Днепре, автомобили VOLKSWAGEN PASSAT, FORD RANGER, AUDI А6 и VOLKSWAGEN ID.6.

Кроме того, отец экс-начальника ТЦК стал единственным учредителем и конечным бенефициарным владельцем фирмы с уставным капиталом 1 100 000 гривен за счет собственных наличных средств. В июле 2023 года эта фирма также приобрела в собственность долю торгового комплекса стоимостью 1 150 000 гривен.

Жена Пикало в прошлом году получила от своего отца подарок на сумму 65 тысяч долларов США, хотя ее законный доход за этот период был значительно меньше.

Сам Анатолий Пикало, который ранее возглавлял Днепропетровский ТЦК, в 2021 году приобрел два земельных участка и жилой дом.

При совместных действиях НАПК и Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины установлено, что суммарный законный доход Пикало и его близких лиц значительно ниже стоимости всего приобретенного имущества.

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