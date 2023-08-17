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Артура Герасимова признали виновным в недостоверном декларировании

19:53, 17 августа 2023
Народный депутат получил штраф в 51 тыс. гривен и запрет занимать государственные должности, но был освобожден от наказания.
Артура Герасимова признали виновным в недостоверном декларировании
Источник фото: Европейская Солидарность

ВАКС признал виновным в недостоверном декларировании народного депутата от фракции «Европейская Солидарность» Артура Герасимова по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины, назначив штраф на сумму 51 тысяча гривен и лишив права занимать государственные должности сроком 1 год. В то же время Герасимова освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, что народного избранника обвиняли в декларировании недостоверной информации. По обвинению САП, он не внес в декларацию за 2020 год сведения об объекте недвижимости в провинции Аликанте, Испания, стоимостью 190 тысяч евро (по состоянию на 2013 год).

В марте 2023 прокурор САП предоставил суду обвинительный акт с измененным обвинением, которым ч. 1 ст. 366-2 была изменена на ч. 2 ст. 366-2 УК Украины – то есть с уголовного проступка квалификацию изменили на нетяжкое преступление. Основанием для изменения обвинения стало получение стороной обвинения заключения экспертов по результатам повторной экспертизы, проведение которой было назначено 3 февраля 2023 года, но завершено уже после назначения судебного разбирательства.

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