Будут судить российского пропагандиста за призывы убивать украинских детей

В эфирах телеканала «RT» пропагандист призывал топить и сжигать украинских детей.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Будут судить директора российского пропагандистского ТК «russia today» по фактам публичных призывов к геноциду. В одном из эфиров авторской программы обвиняемый публично призвал топить и сжигать украинских детей, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Сюжет с призывом убивать украинских детей вышел в телевыпусках «russia today» на собственном канале YouTube и Телеграмм-канале, которые насчитывают несколько сотен тысяч подписчиков.

Пропагандист настраивал российскую аудиторию против украинцев и призывал физически уничтожить украинский народ.

Согласно заключению экспертизы эти высказывания являются публичными призывами к геноциду украинцев.

Обвиняемому назначено максимально возможное по санкциям статей наказание - 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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