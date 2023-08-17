Судитимуть російського пропагандиста за заклики вбивати українських дітей

В ефірах телеканалу «RT» пропагандист закликав топити і спалювати українських дітей.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Судитимуть директора російського пропагандистського ТК «russia today» за фактами публічних закликів до геноциду. В одному з ефірів авторської програми обвинувачений публічно закликав топити і спалювати українських дітей, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Сюжет із закликом вбивати українських дітей вийшов у телевипусках «russia today» на власному каналі YouTube та Телеграм-каналі, які налічують декілька сотень тисяч підписників.

Пропагандист налаштовував російську аудиторію проти українців та закликав фізично знищити український народ.

Згідно висновку експертизи ці висловлювання є публічними закликами до геноциду українців.

Обвинуваченому призначено максимально можливе за санкціями статтей покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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