В Малайзії приватний літак впав на автостраду: щонайменше 10 загиблих

В Малайзії приватний літак при спробі приземлитися врізався в автомобіль і мотоцикл на шосе.

Джерело фото: CNN

В Малайзії сталась авіакатастрофа під час якої літак впав на автостраду. Внаслідок трагедії загинули щонайменше 10 людей, – повідомляє BBC.

Малайзійська поліція зазначає, що приватний літак врізався в автомобіль і мотоцикл на шосе при спробі приземлитися. На борту літака Beechcraft перебували шість пасажирів і двоє членів екіпажу.

Літак прямував з Лангкаві в Селангор, на захід від столиці Куала-Лумпур, коли втратив зв'язок з диспетчерською вежею.

«Не було ніякого екстреного виклику, літаку було дано дозвіл на посадку», – повідомили в поліції.

Слідчі намагаються знайти чорну скриньку літака, яка містить дані про його політ.

Судмедексперти ідентифікують останки всіх жертв.

Згідно з даними правоохоронців, внаслідок авіакатастрофи загинули двоє автомобілістів й вісім осіб, які перебували у літаку, коли він впав на місцеве шосе.

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