Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
«Криміналістів» з Великої Палати ВС попросили висловитися щодо права на правову допомогу: це може стати їх третьою постановою за 2023 рік

У суддів Великої Палати Верховного Суду за кримінальною спеціалізацією, якщо вони візьмуться до розгляду цієї справи, зможе з’явитися третя постанова за 2023 рік.

У Великій Палаті ВС розповіли, як забезпечити єдність судової практики Верховного Суду

На розгляд Великої Палата потрібно передавати менше справ.

Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання: Верховний Суд визначив, що окрім фізіологічного афекту, мають значення інші емоційні стани

Якщо у висновку судово-психологічної експертизи констатовано відсутність саме фізіологічного афекту, це ще не свідчить про відсутність інших проявів стану сильного душевного хвилювання, - Касаційний кримінальний суд.

МОН позбавлять повноважень щодо здійснення ліцензування освітньої діяльності

Повноваження МОН отримає Державна служби якості освіти.

У законопроекті про скасування Господарського кодексу визначать терміни «домогосподарство» і «підприємництво»

У Комітеті з питань економічного розвитку відбулося засідання робочої групи щодо скасування Господарського кодексу за участі представників органів судової влади.

  1. У світі

В Малайзії приватний літак впав на автостраду: щонайменше 10 загиблих

19:48, 17 серпня 2023
В Малайзії приватний літак при спробі приземлитися врізався в автомобіль і мотоцикл на шосе.
В Малайзії приватний літак впав на автостраду: щонайменше 10 загиблих
Джерело фото: CNN

В Малайзії сталась авіакатастрофа під час якої літак впав на автостраду. Внаслідок трагедії загинули щонайменше 10 людей, – повідомляє BBC.

Малайзійська поліція зазначає, що приватний літак врізався в автомобіль і мотоцикл на шосе при спробі приземлитися. На борту літака Beechcraft перебували шість пасажирів і двоє членів екіпажу.

Літак прямував з Лангкаві в Селангор, на захід від столиці Куала-Лумпур, коли втратив зв'язок з диспетчерською вежею.

«Не було ніякого екстреного виклику, літаку було дано дозвіл на посадку», – повідомили в поліції.

Слідчі намагаються знайти чорну скриньку літака, яка містить дані про його політ.

Судмедексперти ідентифікують останки всіх жертв.

Згідно з даними правоохоронців, внаслідок авіакатастрофи загинули двоє автомобілістів й вісім осіб, які перебували у літаку, коли він впав на місцеве шосе.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва