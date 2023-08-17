В Малайзії приватний літак впав на автостраду: щонайменше 10 загиблих

В Малайзії сталась авіакатастрофа під час якої літак впав на автостраду. Внаслідок трагедії загинули щонайменше 10 людей, – повідомляє BBC.
Малайзійська поліція зазначає, що приватний літак врізався в автомобіль і мотоцикл на шосе при спробі приземлитися. На борту літака Beechcraft перебували шість пасажирів і двоє членів екіпажу.
Літак прямував з Лангкаві в Селангор, на захід від столиці Куала-Лумпур, коли втратив зв'язок з диспетчерською вежею.
«Не було ніякого екстреного виклику, літаку було дано дозвіл на посадку», – повідомили в поліції.
Слідчі намагаються знайти чорну скриньку літака, яка містить дані про його політ.
Судмедексперти ідентифікують останки всіх жертв.
Згідно з даними правоохоронців, внаслідок авіакатастрофи загинули двоє автомобілістів й вісім осіб, які перебували у літаку, коли він впав на місцеве шосе.
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