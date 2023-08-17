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  1. В мире

В Малайзии частный самолет упал на автостраду: по меньшей мере 10 погибших

19:48, 17 августа 2023
В Малайзии частный самолет при попытке приземлиться врезался в автомобиль и мотоцикл на шоссе.
В Малайзии частный самолет упал на автостраду: по меньшей мере 10 погибших
Источник фото: CNN

В Малайзии произошла авиакатастрофа во время которой самолет упал на автостраду. В результате трагедии погибли по меньшей мере 10 человек, – сообщает BBC.

Малайзийская полиция отмечает, что частный самолет врезался в автомобиль и мотоцикл на шоссе при попытке приземлиться. На борту самолета Beechcraft находились шесть пассажиров и двое членов экипажа.

Самолет направлялся из Лангкави в Селангор, к западу от столицы Куала-Лумпур, когда потерял связь с диспетчерской башней.

«Не было никакого экстренного вызова, самолету было дано разрешение на посадку», – сообщили в полиции.

Следователи пытаются найти черный ящик самолета, который содержит данные о его полете.

Судмедэксперты идентифицируют останки всех жертв.

Согласно данным правоохранителей, в результате авиакатастрофы погибли двое автомобилистов и восемь человек, которые находились в самолете, когда он упал на местное шоссе.

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