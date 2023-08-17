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  1. В Україні

Артура Герасимова визнали винним у недостовірному декларуванні

19:53, 17 серпня 2023
Народний депутат отримав штраф у 51 тис. гривень та заборону займати державні посади, але був звільнений від покарання.
Артура Герасимова визнали винним у недостовірному декларуванні
Джерело фото: Європейська Солідарність

ВАКС визнав винним у недостовірному декларуванні народного депутата від фракції «Європейська Солідарність» Артура Герасимова по ч. 1 ст. 366-2 КК України, призначивши штраф на суму 51 тисяча гривень та позбавиши права обіймати державні посади строком 1 рік. Водночас Герасимова звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, що народного обранця звинувачували у декларуванні недостовірної інформації. За обвинуваченням САП, він не вніс до декларації за 2020 рік відомості про об'єкт нерухомості в провінції Аліканте, Іспанія, вартістю 190 тисяч євро (станом на 2013 рік).

В березні 2023 прокурор САП надав суду обвинувальний акт зі зміненим обвинуваченням, яким ч. 1 ст. 366-2 було змінено на ч. 2 ст. 366-2 КК України – тобто з кримінального проступка кваліфікацію змінили на нетяжкий злочин. Підставою для зміни обвинувачення стало отримання стороною обвинувачення висновку експертів за результатами повторної експертизи, проведення якої було призначено 3 лютого 2023 року, але завершено вже після призначення судового розгляду.

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