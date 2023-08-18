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  1. У світі

Apple розпочав виробництво iPhone 15 в Індії подалі від Китаю

08:36, 18 серпня 2023
Apple диверсифікує ланцюжок поставок iPhone подалі від Китаю.
Apple розпочав виробництво iPhone 15 в Індії подалі від Китаю
Джерело фото: Laptop Mag

Компанія Apple починає виробництво нового покоління iPhone 15 у штаті Тамілнад в Індії, прагнучи ще більше скоротити розрив між операціями в Індії та основною виробничою базою в Китаї, – повідомляє Bloomberg.

Завод Foxconn Technology Group у Шріперумбудурі готується до постачання новітніх пристроїв вже за кілька тижнів після того, як вони почнуть надходити з заводів у Китаї, оскільки компанія прагне швидко збільшити обсяг нових iPhone, що надходять з Індії.

Компанія з Купертіно (штат Каліфорнія), реалізує багаторічний проект з диверсифікації виробництва за межами Китаю, щоб знизити ризики для ланцюжка поставок своїх найважливіших продуктів, оскільки напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном робить торгівлю менш передбачуваною. Індія прагне налагодити тісніші зв'язки зі США і перетворити себе на виробничий центр.

До iPhone 14 Apple збирала лише частину свого iPhone в Індії, що відставало від виробництва в Китаї на шість-дев’ять місяців. Цю затримку було значно скорочено минулого року, і на кінець березня Apple виробила 7% своїх iPhone в Індії.

Ціль на 2023 рік полягає в тому, щоб наблизитися до паритету щодо термінів поставок з Індії та Китаю, хоча, за словами анонімних джерел видання, постачальники ще не впевнені, що досягнуть цього.

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