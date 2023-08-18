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У Кривому Розі у малолітнього хлопчика в руках вибухнула батарейка

08:55, 18 серпня 2023
Батарейка нагрілася на сонці і вибухнула в дитини в руках.
У Кривому Розі у малолітнього хлопчика в руках вибухнула батарейка
Джерело фото: Свої. Кривий Ріг

У Кривому Розі в 11- річного хлопчика вибухнула батарейка в руках, унаслідок чого дитина опинилася в лікарні з серйозними травмами, – повідомляє Telegram-канал «Свої. Кривий Ріг».

Зазначається, що в момент інциденту мати перебувала на роботі. Вдома молодший син лишився разом з 14-річним братом. Останній сидів у сусідній кімнаті.

Жінка розповіла, що батарейка лежала в кімнаті під сонцем. Щойно хлопчик взяв її до рук, – вона вибухнула.

Жінка – працююча багатодітна мама трьох дітей.

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