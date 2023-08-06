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  1. В Україні

В Україні почнуть рости зарплати – Нацбанк

21:35, 6 серпня 2023
Нацбанк прогнозує зростання зарплат українців на 2023-2025 роки.
В Україні почнуть рости зарплати – Нацбанк
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В Україні вже у 2023 році очікується зростання заробітної плати. До того ж, підвищення буде більшим, ніж прогнозували раніше. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

У 2023 році номінальна зарплатня підвищиться на 19,6%, а реальна, тобто з урахуванням рівня інфляції, на 3,9%. У квітні Нацбанк прогнозував підвищення на 3,7%.

Ріст зарплатні прогнозують і в наступні роки. Так, у 2024 році номінальна зарплата зросте на 16,1%, реальна – на 5,2%, у 2025 році номінальна на 12,8%, реальна – на 5,4%.

Крім того, в НБУ зауважили, що зросте конкуренція підприємств за кваліфікованих спеціалістів разом із пожвавленням економічної активності. Регулятор зазначив, що виплати у бюджетному секторі, зокрема, військовослужбовцям, поліпшили фінансовий стан домогосподарств.

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