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  1. В Україні

У Києві за день потонули дві людини

21:24, 6 серпня 2023
В Оболонському та Голосіївському районах столиці витягли тіла двох потопельників.
У Києві за день потонули дві людини
Джерело фото: Rivne Online
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У Києві в неділю, 6 серпня, зафіксовано два випадки гибелі людей на воді. Чоловіки потонули в Оболонському та Голосіївському районах міста, – повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.

«Перший виклик надійшов об 11:58. На озері Редькине на поверхні води за 5 метрів від берега виявили тіло чоловіка. Водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка та передали його правоохоронним органам для з'ясування обставин події.

Про подібний випадок повідомили вже о 12:53, що за адресою вул. Набережно-Корчуватська, біля дамби тоне людина», – йдеться у повідомленні.

Водолази виявили в річці Коник тіло чоловіка на відстані 12 м від берега на глибині 5 м.

Обставини обох трагічних випадків встановлять правоохоронці.

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