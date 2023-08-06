В Киеве за день утонули два человека

В Оболонском и Голосеевском районах столицы извлекли тела двух утопленников.

Источник фото: Rivne Online

В Киеве в воскресенье, 6 августа, зафиксировано два случая гибели людей на воде. Мужчины утонули в Оболонском и Голосеевском районах города, – сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

«Первый вызов поступил в 11:58. На озере Редькино на поверхности воды в 5 метрах от берега обнаружили тело мужчины. Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения с помощью водолазного снаряжения достали тело мужчины и передали его правоохранительным органам для выяснения обстоятельств происшествия.

О подобном случае сообщили уже в 12:53, что по адресу ул. Набережно-Корчеватская, возле дамбы тонет человек», – говорится в сообщении.

Водолазы обнаружили в реке Коник тело мужчины на расстоянии 12 м от берега на глубине 5 м.

Обстоятельства обоих трагических случаев установят правоохранители.

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