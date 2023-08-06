Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Исполнитель не должен ждать уведомления банка, а по имеющейся у него информации о целевом назначении денежных средств, обязан снять арест со счета, - ВС

Заявительница обжаловала в суд действия частного исполнителя, не снявшего арест с банковского счета, на который перечислялись пенсионные выплаты на содержание ребенка.

В отличие от парламента, суд не устанавливает абстрактные правила поведения для всех жизненных ситуаций, подпадающих под действие определенной нормы права - Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда очертила, что является причиной отступа от высказанного ранее вывода.

По правилам какого судопроизводства рассматривается спор с государством о возмещении ущерба, причиненного незаконным отстранением от должности: позиция БП ВС

В этому делу истец обратился к прокурору с просьбой определить размер возмещения заработка, утраченного в результате отстранения от должности во время досудебного расследования по уголовному производству, которое впоследствии прокурор закрыл из-за отсутствия состава преступления.

Избрание или продление меры пресечения в виде содержания под стражей: какие изменения предлагаются УПК

Депутаты предлагают изменения в УПК по рассмотрению ходатайств об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Большая Палата рассмотрела дело о взыскании ущерба за повреждение автомобиля в результате ДТП

По этому делу БП Верховного Суда решала вопрос, в каких случаях договор найма (аренды) транспортного средства, стороной которого является ФЛП, подлежит нотариальному удостоверению.

  1. В Украине

Запрет выезда мужчин за границу после войны: в МВД отреагировали на скандальное предложение Вадима Денисенко

17:21, 6 августа 2023
Вадим Денисенко предложил запретить мужчинам выезжать за границу и после войны на три года.
Запрет выезда мужчин за границу после войны: в МВД отреагировали на скандальное предложение Вадима Денисенко
Источник фото: Depositphotos
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Экс-советник главы МВД Вадим Денисенко предложил запретить мужчинам выезд из страны после войны еще на три года. Однако в Министерстве внутренних дел Украины отреагировали иначе, отметив, что высказывания господина Денисенко о запрете выезда мужчинам за границу – личное мнение. В МВД вылавливают просьбу не считать это позицией МВД Украины. Об этом говорится в Телеграмм-канале ведомства.

«На многочисленные запросы журналистов сообщаю официально: Вадим Денисенко не является советником Министра внутренних дел», – отметила пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева.

В МВД также добавили, что Денисенко не является советником главы министерства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    суддя Київського районного суду м. Одеси