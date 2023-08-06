Запрет выезда мужчин за границу после войны: в МВД отреагировали на скандальное предложение Вадима Денисенко

Вадим Денисенко предложил запретить мужчинам выезжать за границу и после войны на три года.

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Экс-советник главы МВД Вадим Денисенко предложил запретить мужчинам выезд из страны после войны еще на три года. Однако в Министерстве внутренних дел Украины отреагировали иначе, отметив, что высказывания господина Денисенко о запрете выезда мужчинам за границу – личное мнение. В МВД вылавливают просьбу не считать это позицией МВД Украины. Об этом говорится в Телеграмм-канале ведомства.

«На многочисленные запросы журналистов сообщаю официально: Вадим Денисенко не является советником Министра внутренних дел», – отметила пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева.

В МВД также добавили, что Денисенко не является советником главы министерства.

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