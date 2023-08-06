Когда штрафы по результатам документальной проверки с 1 августа могут отменить

Временно, на период с 1 августа до прекращения военного положения, в случае уплаты налогоплательщиком в течение 30 к.дн. сумм по ППР со дня, следующего за днем их получения, штрафы отменяются.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области информируют, что в соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Украины Законом Украины от 30.06.2023 №3219-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного состояния», временно, на период с 1 августа 2023 года до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, в случае уплаты налогоплательщиком в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем получения налогового уведомления-решения, суммы налогового обязательства, начисленного по результатам документальных проверок, возобновленных или начатых с 1 августа 2023 года и завершенных до дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины, штрафные (финансовые) санкции (штрафы), начисленные на сумму такого налогового обязательства, считаются отмененными, а пеня не начисляется.

Сумма денежного обязательства, определенного в налоговом уведомлении-решении, считается несогласованной до момента полной уплаты налогового обязательства, определенного в таком налоговом уведомлении-решении, но не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем получения налогоплательщиком. налогового уведомления-решения.

Сумма налогового обязательства, уплаченного в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом, не подлежит обжалованию.

Нормы ст. 56 и 57 настоящего Кодекса применяются с учетом сроков, определенных подпунктом.

В случае самостоятельной поправки налогоплательщиком с соблюдением порядка, требований и ограничений, определенных ст. 50 настоящего Кодекса, ошибок, повлекших занижение налогового обязательства, такой плательщик освобождается от начисления и уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 50.1 настоящего Кодекса, и пени.

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