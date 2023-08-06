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Владимир Зеленский вручил летчикам государственные награды по случаю Дня Воздушных сил

16:40, 6 августа 2023
С начала российской агрессии государственными наградами отмечены 3198 воинов ВС ВСУ.
Владимир Зеленский вручил летчикам государственные награды по случаю Дня Воздушных сил
Источник фото: Офис Президента
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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю Дня Воздушных сил ВСУ и вручил высокие государственные награды, почетные отличия и боевые знамена воинским частям, – сообщает Офис Президента.

«Сегодня мы отмечаем важный день для нашей родной Украины - профессиональный день сил, чья самая главная задача – беречь жизни людей. И воины Воздушных сил Вооруженных Сил Украины с честью выполняют эту важную задачу, достигают нужных нашему государству мощных результатов и приобретают настоящую славу для каждого и каждой из нас, для всей Украины», – отметил Зеленский.

Президент отметил, что за время полномасштабной войны украинские летчики совершили более 14 тысяч боевых вылетов, воины Воздушных сил сбили более 3,5 тысяч самолетов, вертолетов и ракет оккупантов и еще более 2 тысяч вражеских ударных дронов.

По словам Зеленского, с начала российской агрессии 42 защитникам украинского неба присвоено звание Героя Украины, 26 из них – посмертно. Государственными наградами отмечены 3198 воинов ВС ВСУ, из них 280 - посмертно.

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