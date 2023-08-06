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Искусственный интеллект, вероятно, сможет предсказать новую вспышку пандемии коронавируса

23:00, 6 августа 2023
Новая программа могла бы предупредить человечество о вспышке новой пандемии COVID.
Искусственный интеллект, вероятно, сможет предсказать новую вспышку пандемии коронавируса
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Ученые разработали программу искусственного интеллекта, которая должна предупредить человечество о вспышке новой пандемии COVID-19. Об этом пишет издание Science Alert.

Она носит название системы раннего обнаружения аномалий (EWAD). Ей доверяют ученые, ведь при проверке на фактических данных о распространении SARS-CoV-2 она точно предусмотрела, какие новые тревожные варианты появятся в результате мутаций вируса.

Для создания программы учёные из Scripps Research и Северо-западного университета в США использовали машинное обучение.

В нем большие объемы обучающих данных анализировали компьютеры. Посредством них разрабатывались алгоритмы, определялись определенные шаблоны. Это позволило сделать прогнозы по поводу того, как эти шаблоны могут действовать в будущих и неизвестных сценариях.

Искусственный интеллект получил информацию о генетических последовательностях вариантов SARS-CoV-2 по мере распространения инфекции. Также он изучил информацию о том, как часто эти варианты были, и о зарегистрированной глобальной смертности от COVID-19.

После этого программное обеспечение смогло заметить генетические изменения по мере адаптации вируса, обычно проявляющиеся в росте уровня заражения и падении уровня смертности.

«Мы могли наблюдать, как ключевые варианты генов появляются и становятся все более распространенными, поскольку уровень смертности также изменился, и все это происходило за недели до того, как новые потенциальные гены, содержащие эти варианты, официально определены Всемирной организацией здравоохранения. », – говорит Уильям Бальч, микробиолог из Scripps Research.

Такая техника называется пространственной ковариацией – она обрабатывает числа на наборе существующих данных, чтобы предусмотреть новые данные. В то же время она использует не только средние значения их точек, но и связи между ними.

Благодаря испытаниям и близким совпадениям между реальными и прогнозируемыми данными, ученые могут доказать эффективность EWAD в предвидении того, как такие меры, как вакцины и ношение масок, могут вызвать продолжение развития вируса.

Исследователи также говорят, что их алгоритмы ИИ смогли выявить правила эволюции вируса, которые в противном случае остались бы незамеченными и могут оказаться жизненно важными для борьбы с потенциальными будущими пандемиями.

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