В Полтавской области обосновался иностранец-нелегал: «по-хорошему» покинуть Украину не желает

Миграционная служба обратилась в суд, чтобы выдворить иностранца-нелегала за пределы государства.

Источник фото: Главное управление Национальной полиции Полтавской области

Правоохранители Полтавской области разоблачили 51-летнего гражданина другой Республики в нелегальном проживании на территории Кременчугского района после окончания законного срока пребывания, – сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Полтавщины.

Уклониста обязали вернуться в страну происхождения. Однако, мужчина проигнорировал это требование. Миграционная служба приняла решение о его принудительном выдворении и обратилась в Крюковский райсуд Кременчуга с исковым заявлением о задержании и помещении правонарушителя в пункт временного пребывания иностранцев.

Правоохранители доставили нарушителя в учреждение Николаевской области, в котором незаконный мигрант будет находиться до выдворения за пределы государства.

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