В Киеве с 8 августа разрешат продавать на ярмарках скоропортящиеся продукты

Со следующего вторника на лотках сезонных и сельскохозяйственных ярмарок снова начнут продавать свежее мясо, мясопродукты, колбасные изделия, молоко, молочную продукцию, кондитерские изделия, живую и свежемороженую рыбу, а также морепродукты.

В Киеве с 8 августа отменят запрет на продажу скоропортящихся продуктов на ярмарках. Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Со следующего вторника, 8 августа, на лотках сезонных и сельскохозяйственных ярмарок снова начнут продавать свежее мясо, мясопродукты, колбасные изделия, молоко, молочную продукцию, кондитерские изделия, живую и свежемороженую рыбу, а также морепродукты. Однако важно отметить, что продавать все эти товары можно только при соблюдении необходимого температурного режима.

На организаторов ярмарок возложена ответственность за гарантирование надлежащей торговой организации, соблюдение требований законодательства Украины по вопросам пищевых продуктов, защиты прав потребителей, а также соблюдение правил торгового обслуживания и государственных санитарных норм. Все указанные аспекты играют важную роль в обеспечении безопасности и качества продаваемых на ярмарках продуктов и способствуют доверию потребителей к ним.

Известно, что запрет на продажу скоропортящихся продуктов был введен с 4 июля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.