Массированный удар по Фастову: вокзал разрушен, УЗ меняет маршруты поездов

Из-за ночной атаки РФ повреждена железнодорожная инфраструктура города Фастов, возникли пожары.

Фото: Микола Калашник

В ночь на 6 декабря российские войска нанесли массированный удар по Фастову Киевской области, в результате чего серьезно пострадала железнодорожная инфраструктура города.

Из-за разрушений на станции Фастов «Укрзализныця» сообщила об изменениях в движении пригородных поездов, которые будут действовать в течение дня. Часть поездов не будет курсировать по своим привычным маршрутам, в частности в направлениях Славутича, Житомира и Киева.

По словам местных жителей, в городе прозвучала серия сильных взрывов — по меньшей мере пять мощных ударов за короткий промежуток времени. Установлено, что российские ракеты поразили объекты железнодорожной инфраструктуры.

Фастов понес разрушения и пожары — ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила, что после удара в Фастове возникли пожары и зафиксированы значительные повреждения на территории железнодорожного вокзала и моторвагонного депо.

В результате ночного массированного обстрела пострадали не только Фастовский район, но и Вышгородский и Бучанский — там россияне также наносили удары на протяжении всей ночи. Известно как минимум о трех пострадавших.

«Укрзализныця»: станция Фастов и пригородный состав понесли разрушения

В УЗ подтвердили, что враг снова целенаправленно бьет по транспортной инфраструктуре. «Враг продолжает прицельно наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Этой ночью разрушений понесла узловая станция Фастов и пригородный подвижной состав», — указали там.

Сообщается, что обошлось без человеческих жертв, однако движение пригородных поездов осложнено, сейчас вводятся оперативные изменения на эти сутки.

Также железнодорожники ограничивают пригородные маршруты со стороны столицы по станции Мотовиловка, со стороны Казатина — по станции Кожанка, с Мироновки — по станции Фастов-2.

Вместо маршрутов Киев – Фастов-1 организовано челночное движение Киев – Мотовиловка.

Региональный поезд №892 Фастов – Славутич устанавливаем в сообщении Боярка – Славутич, график движения остается без изменений.

Временно не будем курсировать в направлениях Житомира и Василькова. В частности, речь идет о рейсах:

№6491 Фастов-1 – Житомир

№7034 Житомир – Киев-Пасс. (пригородный)

№7037 Киев-Пасс. (пригородный) – Житомир

№6042 Васильков-Центр – Киев-Пасс. (пригородный)

№6041 Киев-Пасс. (пригородный) – Васильков-Центр

№6046 Васильков-Центр – Киев-Пасс. (пригородный)

Из-за вынужденной замены подвижного состава на черниговский временно не будем курсировать между Черниговом и Славутичем:

№6851 Чернигов – Славутич

№6854 Славутич – Чернигов

№6853 Чернигов – Славутич

№6856 Славутич – Чернигов

Фото: Фастів Новини, ФастівNews.City

