Масований удар по Фастову: зруйновано вокзал, УЗ змінює маршрути поїздів

Через нічну атаку РФ пошкоджено залізничну інфраструктуру міста Фастів, виникли пожежі.

Фото: Микола Калашник

У ніч на 6 грудня російські війська завдали масованого удару по Фастову Київської області, внаслідок чого серйозно постраждала залізнична інфраструктура міста.

Через руйнування на станції Фастів «Укрзалізниця» повідомила про зміни у русі приміських поїздів, що діятимуть протягом дня. Частина поїздів не курсуватиме за своїми звичними маршрутами, зокрема у напрямках Славутича, Житомира та Києва.

За словами місцевих жителів, у місті пролунала серія сильних вибухів — щонайменше п’ять потужних ударів за короткий проміжок часу. Встановлено, що російські ракети влучили в об’єкти залізничної інфраструктури.

Фастів зазнав руйнувань та пожеж — ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила, що після удару у Фастові виникли пожежі та зафіксовано значні пошкодження на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо.

Унаслідок нічного масованого обстрілу страждали не лише Фастівський район, але й Вишгородський та Бучанський — там росіяни також завдавали ударів протягом всієї ночі. Відомо про мінімум трьох постраждалих.

«Укрзалізниця»: станція Фастів та приміський склад зазнали руйнувань

В УЗ підтвердили, що ворог знову навмисно б’є по транспортній інфраструктурі. «Ворог продовжує прицільно завдавати ударів по залізничній інфраструктурі. Цієї ночі руйнувань зазнала вузлова станція Фастів та приміський рухомий склад», — вказали там.

Повідомляється, що обійшлось без людських втрат, однак рух приміських поїздів ускладнено, наразі вводяться оперативні зміни цієї доби.

Також залізничники обмежують приміські маршрути з боку столиці по станції Мотовилівка, з боку Козятина - по станції Кожанка, з Миронівки - по станції Фастів-2.

Замість маршрутів Київ – Фастів-1 організовано човниковий рух Київ – Мотовилівка.

Регіональний поїзд №892 Фастів – Славутич встановлюємо в сполученні Боярка – Славутич, графік руху залишається без змін.

Тимчасово не курсуватимуть потяги в напрямках Житомира та Василькова. Зокрема, мова про рейси:

№6491 Фастів-1 - Житомир

№7034 Житомир - Київ-Пас. (Приміський)

№7037 Київ-Пас. (Приміський) - Житомир

№6042 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський)

№6041 Київ-Пас. (Приміський) - Васильків-Центр

№6046 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський)

Через вимушену заміну рухомого складу на чернігівський тимчасово не курсуватимуть потяги між Черніговом і Славутичем:

№6851 Чернігів - Славутич

№6854 Славутич - Чернігів

№6853 Чернігів - Славутич

№6856 Славутич - Чернігів

Фото: Фастів Новини, ФастівNews.City

