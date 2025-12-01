Земля фермерского хозяйства не наследуется: ВС разъяснил, что постоянное пользование остается за СФХ

ВС отклонил кассационную жалобу наследника, который требовал признать за собой право пожизненного наследуемого владения на земельный участок.

Верховный суд постановил 12 ноября 2025 года окончательное решение по делу № 533/961/23, касающемуся наследования прав на землю, предоставленную для ведения фермерского хозяйства. Верховный суд подтвердил, что право постоянного пользования земельным участком, закрепленное за учредителем крестьянского (фермерского) хозяйства (СФХ), не входит в состав наследства и не может быть признано как право пожизненного наследуемого владения.

Наследник учредителя СФХ «Свободный крестьянин» (созданного в 1995 году) пытался признать за собой право пожизненного наследуемого владения на земельный участок площадью 11,1 га. Этот участок был предоставлен его отцу в постоянное пользование (на основании государственного акта 1996 года) для ведения фермерского хозяйства.

Истец, который уже был признан правопреемником всех прав и обязанностей СФХ, пытался через суд получить наследуемое владение на саму землю после того, как нотариус отказал в выдаче свидетельства, поскольку участок не был в собственности умершего. Суд первой инстанции частично удовлетворил эти требования.

Позиция Верховного суда

Суд установил, что согласно системному толкованию земельного законодательства право постоянного пользования земельным участком, несмотря на то, что он был выделен гражданину-учредителю, фактически перешло к СФХ с момента его государственной регистрации в 1995 году. Таким образом, произошла замена землепользователя — постоянным пользователем стало именно СФХ как субъект предпринимательской деятельности, а не физическое лицо.

Право постоянного пользования не прекращается со смертью учредителя и, соответственно, не входит в состав наследства физического лица, согласно статьям 1216 и 1218 Гражданского кодекса Украины. Верховный суд подчеркнул, что наследовать можно лишь корпоративные права умершего учредителя (члена) относительно самого хозяйства, что уже было реализовано истцом, который стал правопреемником СФХ.

Суд отклонил требования истца о признании права пожизненного наследуемого владения, поскольку этот институт не касается права постоянного пользования, которое принадлежит СФХ.

Фактически, ВС не допустил попытку подмены правовых титулов, которая могла бы привести к неправомерному переводе земли государственной или коммунальной собственности в наследственную массу. Кроме того, Верховный суд подтвердил правомочность представительства прокурора в интересах территориальной громады (Новогалещинского поселкового совета), поскольку Совет не мог самостоятельно оспорить неправомерное решение суда из-за нехватки ресурсов.

Верховный суд пришел к выводу, что право постоянного пользования земельным участком, предоставленным физическому лицу для создания фермерского хозяйства (СФ), не может быть объектом наследования. Суть позиции заключается в том, что после государственной регистрации СФХ в 1995 году произошла фактическая замена землепользователя: право пользования перешло от физического лица-учредителя к СФХ как юридическому лицу (бизнесу).

Поскольку это право уже не принадлежало умершему на момент открытия наследства, оно не входит в состав наследственной массы согласно нормам Гражданского кодекса. Таким образом, наследник наследует лишь корпоративные права относительно самого СФХ (становится новым руководителем/членом), но не имеет права требовать перевода земли в свою частную собственность или пожизненное наследуемое владение, обеспечивая тем самым стабильность хозяйствования и защиту интересов территориальной громады, которая остается собственником земли. Таким образом, кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.

Автор: Анастасия Гришкова

