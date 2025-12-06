Публичные реестры и онлайн-сервисы обяжут адаптировать для людей с инвалидностью — законопроект в Раде

Проект закона предлагает установить обязательные стандарты цифровой доступности и внедрить контроль за их выполнением на государственных онлайн-ресурсах.

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 14278 «О цифровой доступности в Украине».

Документ имеет целью создание действенного механизма, который обеспечит доступность электронных информационных ресурсов, онлайн-ресурсов и электронных услуг для всех пользователей, в частности для людей с инвалидностью и лиц с функциональными нарушениями.

Что предлагает законопроект

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук очертил положение документа:

Урегулирование сфер применения требований цифровой доступности и определение субъектов, на которых будет распространяться действие закона. Также документ устанавливает полномочия компетентного органа по контролю и мониторингу выполнения этих требований.

Введение обязательных стандартов цифровой доступности, которые будут утверждаться национальным стандартом. Их необходимо будет учитывать при предоставлении электронных услуг, размещении документов на цифровых ресурсах, создании и модернизации публичных реестров и информационных систем.

Определение объектов, на которые будут распространяться требования цифровой доступности.

Освобождение микропредприятий от соблюдения этих требований, кроме субъектов, предоставляющих банковские, финансовые, платежные услуги и услуги доступа к аудиовизуальным медиасервисам.

Обязанность субъектов публиковать и обновлять декларацию о соответствии требованиям цифровой доступности. Ссылка на нее должна быть размещена на главной странице соответствующего цифрового ресурса.

Проведение мониторинга цифровой доступности, который будет осуществлять центральный орган исполнительной власти, ответственный за цифровую политику и развитие цифровых прав граждан. Также законопроект определяет полномочия органов в сфере цифровой доступности.

