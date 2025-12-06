  1. Законодательство
  2. / В Украине

Публичные реестры и онлайн-сервисы обяжут адаптировать для людей с инвалидностью — законопроект в Раде

09:24, 6 декабря 2025
Проект закона предлагает установить обязательные стандарты цифровой доступности и внедрить контроль за их выполнением на государственных онлайн-ресурсах.
Публичные реестры и онлайн-сервисы обяжут адаптировать для людей с инвалидностью — законопроект в Раде
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 14278 «О цифровой доступности в Украине». 

Документ имеет целью создание действенного механизма, который обеспечит доступность электронных информационных ресурсов, онлайн-ресурсов и электронных услуг для всех пользователей, в частности для людей с инвалидностью и лиц с функциональными нарушениями.

Что предлагает законопроект

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук очертил положение документа:

Урегулирование сфер применения требований цифровой доступности и определение субъектов, на которых будет распространяться действие закона. Также документ устанавливает полномочия компетентного органа по контролю и мониторингу выполнения этих требований.

Введение обязательных стандартов цифровой доступности, которые будут утверждаться национальным стандартом. Их необходимо будет учитывать при предоставлении электронных услуг, размещении документов на цифровых ресурсах, создании и модернизации публичных реестров и информационных систем.

Определение объектов, на которые будут распространяться требования цифровой доступности.

Освобождение микропредприятий от соблюдения этих требований, кроме субъектов, предоставляющих банковские, финансовые, платежные услуги и услуги доступа к аудиовизуальным медиасервисам.

Обязанность субъектов публиковать и обновлять декларацию о соответствии требованиям цифровой доступности. Ссылка на нее должна быть размещена на главной странице соответствующего цифрового ресурса.

Проведение мониторинга цифровой доступности, который будет осуществлять центральный орган исполнительной власти, ответственный за цифровую политику и развитие цифровых прав граждан. Также законопроект определяет полномочия органов в сфере цифровой доступности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде активно продвигают законопроект о гражданстве судей, их помощников и присяжных

Верховная Рада взялась устранить законодательные пробелы, которые годами позволяли чиновникам иметь двойное гражданство.

Земля фермерского хозяйства не наследуется: ВС разъяснил, что постоянное пользование остается за СФХ

ВС отклонил кассационную жалобу наследника, который требовал признать за собой право пожизненного наследуемого владения на земельный участок.

В Раде готовятся обновить правила аренды государственного и коммунального имущества – что предусматривает документ

Как цифровая революция изменит аренду государственного имущества: что обещает новый законопроект.

Усыновление через границы: как судебное решение в Польше обрело силу в Украине

Украинский суд признал постановление польского суда, закрепив правовой статус малолетнего ребенка.

В Украине урегулируют порядок выплаты вознаграждения разоблачителям коррупции: что предлагает законопроект 14274

В Раде предлагают обновить правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]