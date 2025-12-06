  1. Законодавство
  2. / В Україні

Публічні реєстри та онлайн-сервіси зобов’яжуть адаптувати для людей з інвалідністю — законопроєкт у Раді

09:24, 6 грудня 2025
Проєкт закону пропонує встановити обов’язкові стандарти цифрової доступності та запровадити контроль за їх виконанням на державних онлайн-ресурсах.
Публічні реєстри та онлайн-сервіси зобов’яжуть адаптувати для людей з інвалідністю — законопроєкт у Раді
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт 14278 «Про цифрову доступність в Україні». 

Документ має на меті створення дієвого механізму, який забезпечить доступність електронних інформаційних ресурсів, онлайн-ресурсів та електронних послуг для всіх користувачів, зокрема для людей з інвалідністю та осіб із функціональними порушеннями.

Що пропонує законопроєкт

Представник уряду в парламенті Тарас Мельничук окреслив положення документа:

Врегулювання сфер застосування вимог цифрової доступності та визначення суб’єктів, на яких поширюватиметься дія закону. Також документ встановлює повноваження компетентного органу щодо контролю та моніторингу виконання цих вимог.

Запровадження обов’язкових стандартів цифрової доступності, які затверджуватимуться національним стандартом. Їх потрібно буде враховувати під час надання електронних послуг, розміщення документів на цифрових ресурсах, створення та модернізації публічних реєстрів і інформаційних систем.

Визначення об’єктів, на які поширюватимуться вимоги цифрової доступності.

Звільнення мікропідприємств від дотримання цих вимог, крім суб’єктів, що надають банківські, фінансові, платіжні послуги та послуги доступу до аудіовізуальних медіасервісів.

Обов’язок суб’єктів оприлюднювати та оновлювати декларацію про відповідність вимогам цифрової доступності. Посилання на неї має бути розміщене на головній сторінці відповідного цифрового ресурсу.

Проведення моніторингу цифрової доступності, який здійснюватиме центральний орган виконавчої влади, відповідальний за цифрову політику та розвиток цифрових прав громадян. Також законопроєкт визначає повноваження органів у сфері цифрової доступності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді активно просувають законопроект про громадянство суддів, їх помічників та присяжних

Верховна Рада взялася усунути законодавчі прогалини, що роками дозволяли чиновникам мати подвійне громадянство.

Земля фермерського господарства не успадковується: ВС роз’яснив, що постійне користування залишається за СФГ

ВС відхилив касаційну скаргу спадкоємця, який вимагав визнати за собою право довічного успадкованого володіння на земельну ділянку.

У Раді готуються оновити правила оренди державного й комунального майна – що передбачає документ

Як цифрова революція змінить оренду державного майна: що обіцяє новий законопроєкт.

Усиновлення через кордони: як судове рішення в Польщі набуло сили в Україні

Український суд визнав постанову польського суду, закріпивши правовий статус малолітньої дитини.

В Україні врегулюють порядок виплати винагороди викривачам корупції: що пропонує законопроєкт 14274

У Раді пропонують оновити правила виплати винагород викривачам корупції.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]