Публічні реєстри та онлайн-сервіси зобов’яжуть адаптувати для людей з інвалідністю — законопроєкт у Раді

Проєкт закону пропонує встановити обов’язкові стандарти цифрової доступності та запровадити контроль за їх виконанням на державних онлайн-ресурсах.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт 14278 «Про цифрову доступність в Україні».

Документ має на меті створення дієвого механізму, який забезпечить доступність електронних інформаційних ресурсів, онлайн-ресурсів та електронних послуг для всіх користувачів, зокрема для людей з інвалідністю та осіб із функціональними порушеннями.

Що пропонує законопроєкт

Представник уряду в парламенті Тарас Мельничук окреслив положення документа:

Врегулювання сфер застосування вимог цифрової доступності та визначення суб’єктів, на яких поширюватиметься дія закону. Також документ встановлює повноваження компетентного органу щодо контролю та моніторингу виконання цих вимог.

Запровадження обов’язкових стандартів цифрової доступності, які затверджуватимуться національним стандартом. Їх потрібно буде враховувати під час надання електронних послуг, розміщення документів на цифрових ресурсах, створення та модернізації публічних реєстрів і інформаційних систем.

Визначення об’єктів, на які поширюватимуться вимоги цифрової доступності.

Звільнення мікропідприємств від дотримання цих вимог, крім суб’єктів, що надають банківські, фінансові, платіжні послуги та послуги доступу до аудіовізуальних медіасервісів.

Обов’язок суб’єктів оприлюднювати та оновлювати декларацію про відповідність вимогам цифрової доступності. Посилання на неї має бути розміщене на головній сторінці відповідного цифрового ресурсу.

Проведення моніторингу цифрової доступності, який здійснюватиме центральний орган виконавчої влади, відповідальний за цифрову політику та розвиток цифрових прав громадян. Також законопроєкт визначає повноваження органів у сфері цифрової доступності.

