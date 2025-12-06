  1. В Украине

Арка над четвертым блоком Чернобыльской АЭС утратила способность сдерживать радиацию после обстрела — МАГАТЭ

08:48, 6 декабря 2025
Защитное сооружение больше не выполняет своих ключевых функций безопасности, хотя опорные элементы и системы мониторинга остались неповрежденными.
Защитная арка над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС утратила свои ключевые функции безопасности после российского удара, нанесенного в феврале. Об этом говорится в новом отчете МАГАТЭ.

Эксперты агентства установили, что сооружение больше не выполняет основных защитных задач, включая удержание радиоактивных веществ.

В то же время опорные элементы арки и системы мониторинга не пострадали.

«На крыше провели ограниченный временный ремонт, но своевременное и комплексное восстановление остается важным для предотвращения дальнейшей деградации и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности», — сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Специалисты организации рекомендуют провести дополнительные восстановительные работы, усилить меры контроля влажности, обновить программу мониторинга коррозии и модернизировать систему наблюдения за состоянием конструкции.

Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

