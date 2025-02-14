Практика судов
  1. В Украине

В МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото

10:00, 14 февраля 2025
В МАГАТЭ прокомментировали попадание российского дрона в укрытие над четвертым энергоблоком ЧАЭС.
В МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото
Фото: МАГАТЭ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Позже Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что около 01:50 14 февраля на Чернобыльской АЭС прогремел взрыв. Об этом они написали на своей странице в соцсети Х.

Звук взрыва исходил из Нового безопасного конфайнмента, защищающего остатки четвертого реактора ЧАЭС. После взрыва начался пожар.

В МАГАТЭ также подтвердили, что в крышу саркофага АЭС врезался дрон, не упомянув при этом Россию.

Фото: МАГАТЭ

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко заявил, что сейчас ситуация стабильная, о повышении радиационного фона не сообщали.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МАГАТЭ Чернобыль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа Верховного Суда состоится, вопрос уже решен – Офис Президента

Судей Верховного Суда ждут проверки на добропорядочность, а иностранные партнеры Украины дали на это принципиальное согласие.

Создание Службы дисциплинарных инспекторов пока что только усложняет работу ВСП – Высший совет правосудия

К большому количеству жалоб на судей добавились проблемы с коммуникацией между Советом правосудия и дисциплинарными инспекторами.

Часть денег вернется в США, а часть будет реинвестирована обратно в Украину на восстановление – Марко Рубио прокомментировал проект соглашения о полезных ископаемых

Госсекретарь США Марко Рубио не исключает, что США может заключить соглашение с Украиной о создании совместного предприятия для разработки полезных ископаемых

Верховная Рада внесла изменения в порядок оценки потребностей лица или семьи в социальных услугах

Изменения, в частности, касаются оценки потребностей в социальных услугах и лиц, оказывающих социальные услуги.

Кабмин утвердил положение о системе «Аркан», через которую происходит контроль лиц, автомобилей и грузов, пересекающих границу

Как отмечается в постановлении, система «Аркан» предназначена для обработки информации в интересах национальной безопасности.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва