В МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото

В МАГАТЭ прокомментировали попадание российского дрона в укрытие над четвертым энергоблоком ЧАЭС.

Фото: МАГАТЭ

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Позже Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что около 01:50 14 февраля на Чернобыльской АЭС прогремел взрыв. Об этом они написали на своей странице в соцсети Х.

Звук взрыва исходил из Нового безопасного конфайнмента, защищающего остатки четвертого реактора ЧАЭС. После взрыва начался пожар.

В МАГАТЭ также подтвердили, что в крышу саркофага АЭС врезался дрон, не упомянув при этом Россию.

Фото: МАГАТЭ

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко заявил, что сейчас ситуация стабильная, о повышении радиационного фона не сообщали.

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