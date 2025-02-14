Повреждения существенные: Андрей Ермак и Владимир Зеленский опубликовали фото и видео последствий удара по Чернобыльской АЭС

По словам Зеленского, была атакована Чернобыльская АЭС и повреждено укрытие.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

«Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой – со всеми желающими настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия вообще не считаясь с последствиями – это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру», – сказал он.

По словам Главы государства, после взрыва там начался пожар, который уже был потушен. В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят.

«По первым оценкам, повреждения укрытия существенные», - добавил он.

Глава Офиса Президента Ермак Андрей обнародовал фото последствий удара.

В свою очередь, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко заявил, что сейчас ситуация стабильная, о повышении радиационного фона не сообщали.

«Но россияне вполне сознательно запускают дроны над ЧАЭС, постоянно экспериментируют с высотой пролета шахедов, пытаются совершать полеты как можно ниже. Они несут ядерную угрозу миру, который инвестировал в безопасность на ЧАЭС. Москва виновата в Чернобыльской катастрофе, та же Москва сейчас несет угрозу ЧАЭС», - сказал он.

Позже в ГСЧС показали фото остатков дрона, пробившего укрытие на Чернобыльской АЭС.

Через некоторое время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что около 01:50 14 февраля на Чернобыльской АЭС прогремел взрыв.

Звук взрыва исходил из Нового безопасного конфайнмента, защищающего остатки четвертого реактора ЧАЭС. После взрыва начался пожар.

В МАГАТЭ также подтвердили, что в крышу саркофага АЭС врезался дрон, не упомянув при этом Россию.

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