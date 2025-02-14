Отправка войск в Украину и санкции — Ди Вэнс сообщил, что грозит РФ, если она откажется от мира

В США отмечают, что в случае дальнейшего эскалационного настроения РФ могут быть активированы экономические и военные инструменты.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты Америки могут ввести новые санкции против России, если та не согласится на мирное соглашение с Украиной. Также он не исключил отправки американских войск в Украину. Об этом он сказал в интервью Wall Street Journal.

Ди Вэнс подчеркнул, что есть экономические инструменты влияния, и «есть, конечно, военные инструменты влияния», которые США могут использовать против России.

По его словам, все будет зависеть от того, продолжит ли Москва придерживаться конструктивного подхода в переговорах, которые должны обеспечить стабильность и долгосрочную независимость Украины.

В США подчеркивают, что как экономические, так и военные инструменты могут быть активированы при дальнейшем эскалационном настроении РФ.

Напомним, кандидат на должность нового канцлера Германии от альянса ХДС/ХСС Фридрих Мерц считает, что вице-президент США Джей Ди Венс на Мюнхенской конференции безопасности сделает ряд жестких заявлений в адрес Европы и Германии.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Европе серьезная обеспокоенность по поводу отсутствия пока сигналов от США относительно места Европы за столом переговоров.