Відправка військ в Україну та санкції — Ді Венс повідомив, що загрожує РФ, якщо вона відмовиться від миру

У США наголошують, що в разі подальшого ескалаційного настрою РФ можуть бути активовані економічні і військові інструменти.

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати Америки можуть запровадити нові санкції проти Росії, якщо та не погодиться на мирну угоду з Україною. Також він не виключив відправлення американських військ в Україну. Про це він сказав в інтерв’ю Wall Street Journal.

Ді Венс наголосив, що є економічні інструменти впливу, і «є, звичайно, військові інструменти впливу», які США можуть використати проти Росії.

За його словами, все залежатиме від того, чи продовжить Москва дотримуватись конструктивного підходу у переговорах, які повинні забезпечити стабільність та довготривалу незалежність України.

У США наголошують, що як економічні, так і військові інструменти можуть бути активовані в разі подальшого ескалаційного настрою РФ.

Нагадаємо, кандидат на посаду нового канцлера Німеччини від альянсу ХДС/ХСС Фрідріх Мерц вважає, що віце-президент США Джей Ді Венс на Мюнхенській безпековій конференції зробить низку жорстких заяв на адресу Європи та Німеччини.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Європі серйозне занепокоєння стосовно відсутності поки що сигналів від США щодо місця Європи за столом перемовин.

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