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Ді Венс виступить у Мюнхені з «жорстким посланням» для Європи, — кандидат у канцлери Німеччини Мерц

08:48, 14 лютого 2025
Фрідріх Мерц очікує від Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції жорстких заяв на адресу Європи.
Ді Венс виступить у Мюнхені з «жорстким посланням» для Європи, — кандидат у канцлери Німеччини Мерц
Фото: president.gov.ua
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Кандидат на посаду нового канцлера Німеччини від альянсу ХДС/ХСС Фрідріх Мерц вважає, що віце-президент США Джей Ді Венс на Мюнхенській безпековій конференції зробить низку жорстких заяв на адресу Європи та Німеччини зокрема, пише Tagesschau.

За його словами, Венс може озвучити «брутально жорсткі послання» Німеччині та Європі.

«Це буде конфронтаційна промова», - сказав Мерц, посилаючись на дані з американських кіл.

За даними німецьких ЗМІ, віцепрезидент США відмовився від зустрічі з нинішнім канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Один з колишніх американських посадовців заявив, Венс ніколи не планував зустрічі з Шольцем у Мюнхені. Проте він планує поговорити з іншими посадовцями, зокрема і із Фрідріхом Мерцем.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що літак з держсекретарем США Марко Рубіо екстрено повернувся до Вашингтона через технічну несправність. Через деякий час Рубіо змінив літак і все ж таки вилетів до Мюнхена.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Європі серйозне занепокоєння стосовно відсутності поки що сигналів від США щодо місця Європи за столом перемовин.

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США ЄС

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