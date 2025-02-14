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Літак з держсекретарем США Рубіо екстрено повернувся до Вашингтона через технічну несправність

08:12, 14 лютого 2025
У літака з держсекретарем США Марко Рубіо виникла проблема з лобовим склом у кабіні пілотів.
Літак з держсекретарем США Рубіо екстрено повернувся до Вашингтона через технічну несправність
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Літак з державним секретарем США Марко Рубіо та головою Комітету з міжнародних відносин Сенату Джимом Рішом повернувся на базу Ендрюс у Вашингтоні через технічну несправність невдовзі після вильоту до Німеччини для участі у Мюнхенській конференції з безпеки, пише Associated Press.

Зазначається, що приблизно через 90 хвилин після зльоту з Об’єднаної бази Ендрюс у літака C-32, переобладнаного Boeing 757, виникла проблема з лобовим склом у кабіні пілотів. У зв’язку з цим літак був змушений повернутися.

Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс підтвердила інцидент і додала, що Рубіо має «має намір продовжити свою подорож до Німеччини і на Близький Схід окремим літаком».

«Наразі неясно, чи вплине затримка на заплановану зустріч держсекретаря Рубіо та віцепрезидента США Джей Ді Венса з Президентом України Володимиром Зеленським, яка має відбутися вранці п’ятниці у Мюнхені», - сказала Брюс.

Пізніше стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо змінив літак і все ж таки вилетів до Мюнхена.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Також Дональд Трамп після розмови з Путіним 12 лютого повідомив, що досягнуто домовленості, що «відповідні команди негайно розпочнуть переговори».

Володимир Зеленський зазначив, що розмова з Трампом була тривалою і йшлося про «можливості досягти миру».

Крім цього, Трамп озвучив склад переговорної групи з приводу завершення війни в Україні. 

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США

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