Зеленський і Трамп домовилися про негайний початок роботи команд щодо закінчення війни – Єрмак

Андрій Трамп підтвердив, що у США над переговорами працюватимуть держсекретар Марко Рубіо, радник з питань національної безпеки Майкл Волц та віцепрезидент Джей Ді Венс.

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися почати роботу над завершенням війни. Над цим працюватимуть спеціально створені команди.

Єрмак заявив, що телефонна розмова 12 лютого між президентами була довгою та предметною.

"Розмова була дійсно гарною. Розмова була дуже конкретною. Президент Трамп проінформував про свою розмову із Путіним. Він говорив, що він дуже налаштований зробити все, аби війна Росії проти України закінчилася", — розповів Єрмак у ефірі телемарафону.

За його словами, Трамп ставив питання і говорив про свою позицію. Також лідери домовились про початок роботи команд.

"Президент домовився про негайний початок роботи команд. І президент Трамп навіть про це в своєму офіційному твіті заявив, що це будуть в першу чергу держсекретар Марко Рубіо, радник з питань національної безпеки Майк Волц і також він сказав про віцепрезидента Джея Венса", – розповів керівник ОП.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Також Дональд Трамп після розмови з Путіним 12 лютого повідомив, що досягнуто домовленості, що «відповідні команди негайно розпочнуть переговори».

Володимир Зеленський зазначив, що розмова з Трампом була тривалою і йшлося про «можливості досягти миру».

Крім цього, Трамп озвучив склад переговорної групи з приводу завершення війни в Україні.

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