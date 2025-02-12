Рубіо, Реткліфф, Волц і Віткофф: Дональд Трамп назвав склад переговорної групи

Ім’я Кіта Келлога у складі переговорної групи з приводу завершення війни в Україні Дональд Трамп не назвав.

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Президент США Дональд Трамп після розмови з Путіним 12 лютого повідомив, що досягнуто домовленості, що «відповідні команди негайно розпочнуть переговори».

«Ми почнемо з того, що зателефонуємо Президентові України Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що я і зроблю зараз», зазначив він.

Дональд Трамп також озвучив склад переговорної групи.

«Я попросив держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з національної безпеки Майкла Волца та посла та спеціального представника Стіва Віткоффа очолити переговори, які, я твердо впевнений, будуть успішними» - наголосив Трамп.

Як випливає з цього переліку, у ньому відсутній Кіт Келлог, якого раніше Трамп призначив своїм спецпредставником з питань України та Росії.

Раніше низка медіа повідомили, що донька спецпредставника Кіта Келлога Меган Моббс від початку повномасштабного вторгнення РФ очолює фонд RT Weatherman Foundation, котрий надає Києву невійськову допомогу.

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