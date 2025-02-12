Дональд Трамп повідомив, що провів розмову з Путіним і зателефонує Володимиру Зеленському

За словами Президента США Дональда Трампа, після розмови з Путіним він негайно зателефонує до Президента України Володимира Зеленського.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів розмову із Путіним. Про це Трамп повідомив сам у своїй соціальній мережі.

«У мене щойно була довга і дуже продуктивна телефонна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним. Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми», – зазначив він.

За його словами, обговорювалася «вигода, яку ми колись отримаємо від спільної роботи».

«Але спочатку, як ми обоє погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні», - зазначив Президент США.

За словами Дональда Трампа, досягнуто домовленості, що «наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо Президентові України Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що я і зроблю зараз».

«Я попросив держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з національної безпеки Майкла Волца та посла та спеціального представника Стіва Віткоффа очолити переговори, які, я твердо впевнений, будуть успішними» - наголосив Трамп.

«Більше не повинно бути втрачено жодного життя», наголосив Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.