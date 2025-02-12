США передали Україні проект угоди про корисні копалини — Володимир Зеленський провів зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом

Володимир Зеленський запевнив, що зробить усе, щоб українські урядовці швидше вивчили проект угоди про корисні копалини і була змога його підписати.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого відвідав Україну і зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Також він провів зустріч з членами Кабміну. Основним предметом розмови був проект угоди про українські корисні копалини. Про це повідомив Володимир Зеленський. Це перший офіційний візит представника адміністрації Білого дому після інавгурації Дональда Трампа.

«Ми говорили про корисні копалини

Міністр фінансів США також зустрічався з нашими урядовцями, з прем’єр-міністром.

Нам передали перший драфт про партнерство між нашими країнами. Я хочу, щоб наша команда вивчила цей документ. Нам передали його сьогодні», зазначив Президент України.

«Ми зробимо все, щоб швидко підписати цей документ. Бо ми з США є стратегічними партнерами.

Можливо, ми встигнемо це зробити до Мюнхенської конференції.

Я зі свого боку зроблю все, щоб наша команда швидше вивчила цей документ, і була можливість зафіксувати ці домовленості вже у Мюнхені», додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп стверджує, що влада України «по суті погодилася» надати США рідкісноземельні мінерали на суму півтрильйона доларів як «оплату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву».

Разом з тим, в межах Плану перемоги, який презентував Президент Володимир Зеленський 16 жовтня 2024 року, йшлося про інвестиції. Так, Україна пропонувала ЄС і США укласти угоди про інвестиції у видобуток урану, титану і літію.

Президент України тоді заявляв, що «в Україні зосереджені природні ресурси, і зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ».

Автор: Наталя Мамченко

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