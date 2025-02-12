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США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых — Владимир Зеленский провел встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом

18:59, 12 февраля 2025
Владимир Зеленский уверяет, что сделает все, чтобы украинские чиновники быстрее изучили проект соглашения о полезных ископаемых и была возможность его подписать.
США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых — Владимир Зеленский провел встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом
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Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля посетил Украину и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он провел встречу с членами Кабмина. Основным предметом разговора был проект соглашения об украинских полезных ископаемых. Об этом сообщил Владимир Зеленский. Это первый официальный визит представителя администрации Белого дома после инаугурации Дональда Трампа.

«Мы говорили о полезных ископаемых

Министр финансов США также встречался с нашими чиновниками, с премьер-министром.

Нам был передан первый драфт о партнерстве между нашими странами. Я хочу, чтобы наша команда изучила этот документ. Нам передали его сегодня», – отметил Президент Украины.

«Мы сделаем все, чтобы быстро подписать этот документ. Потому что мы с США являемся стратегическими партнерами.

Возможно, мы успеем это сделать до Мюнхенской конференции.

Я со своей стороны сделаю все, чтобы наша команда быстрее изучила этот документ и была возможность зафиксировать эти договоренности уже в Мюнхене», добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Президент США Дональд Трамп утверждает, что власти Украины «по сути согласились» предоставить США редкоземельные минералы на сумму полтриллиона долларов как «оплату за военную помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву».

Вместе с тем, в рамках Плана победы, который представил Президент Владимир Зеленский 16 октября 2024 года, речь шла об инвестициях. Так, Украина предлагала ЕС и США заключить соглашения об инвестициях в добычу урана, титана и лития.

Президент Украины тогда заявлял, что «в Украине сосредоточены природные ресурсы и, в частности, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции либо Россию и ее союзников, либо Украину и демократический мир».

Автор: Наталя Мамченко

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США Украина Владимир Зеленский

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США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых — Владимир Зеленский провел встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом

Владимир Зеленский уверяет, что сделает все, чтобы украинские чиновники быстрее изучили проект соглашения о полезных ископаемых и была возможность его подписать.

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