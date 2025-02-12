Дональд Трамп сообщил, что провел разговор с Путиным и позвонит Владимиру Зеленскому

По словам Президента США Дональда Трампа, после разговора с Путиным он немедленно позвонит Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Президент США Дональд Трамп 12 февраля провел разговор с Путиным. Об этом Трамп сообщил сам в своей социальной сети.

«У меня только что был долгий и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы», отметил он.

По его словам, обсуждалась «выгода, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы».

«Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне», отметил Президент США.

По словам Дональда Трампа, достигнута договоренность, что «наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас».

«Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолца и посла и специального представителя Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я твердо уверен, будут успешными» - подчеркнул Трамп.

«Больше не должно быть потеряно ни одной жизни», подчеркнул Трамп.

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