Рубио, Рэтклифф, Уолц и Уиткофф: Дональд Трамп назвал состав переговорной группы

Имя Кита Келлога в составе переговорной группы по поводу завершения войны в Украине Дональд Трамп не назвал.

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Президент США Дональд Трамп после разговора с Путиным 12 февраля сообщил, что достигнута договоренность, что «соответствующие команды немедленно начнут переговоры».

«Мы начнем с того, что позвоним по телефону Президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить его о разговоре, что я и сделаю сейчас», отметил он.

Дональд Трамп также озвучил состав переговорной группы.

«Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолца и посла и специального представителя Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я твердо уверен, будут успешными» - подчеркнул Трамп.

Как следует из этого перечня, в нем отсутствует Кит Келлог, которого ранее Трамп назначил своим спецпредставителем по вопросам Украины и России.

Ранее ряд медиа сообщали, что дочь спецпредставителя Кита Келлога Меган Моббс с начала полномасштабного вторжения РФ возглавляет фонд RT Weatherman Foundation, оказывающий Киеву невоенную помощь.

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