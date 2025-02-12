Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію — Зеленський про розмову з Трампом

Володимир Зеленський заявив, що з Дональдом Трампом у нього відбулася тривала розмова.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. За словами Зеленського, розмова була тривалою і йшлося про «можливості досягти миру».

“Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом”, – написав Президент в Телеграм.

Він зазначив, що із Трампом обговорили розмову зі Скотом Бессентом і підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.

"Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним. Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let's get it done. Домовились про подальші контакти та зустрічі", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Також Дональд Трамп після розмови з Путіним 12 лютого повідомив, що досягнуто домовленості, що «відповідні команди негайно розпочнуть переговори».

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