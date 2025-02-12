Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию — Зеленский о разговоре с Трампом

Владимир Зеленский заявил, что с Дональдом Трампом у него состоялся продолжительный разговор.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, разговор был длительным и речь шла о «возможности достичь мира».

“Длительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дроны и другие современные производства. Благодарен президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе”, – написал Президент в Телеграм.

Он отметил, что с Трампом обсудили разговор со Скоттом Бессентом и подготовку нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию.

"Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным. Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал Президент Трамп, let's get it done. Договорились о дальнейших контактах и ​​встречах", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Также Дональд Трамп после разговора с Путиным 12 февраля сообщил, что достигнута договоренность, что «соответствующие команды немедленно начнут переговоры».

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