Сенат США утвердил Тулси Габбард на должность директора нацразведки

Сенат США большинством голосов поддержал назначение Тулси Габбард на должность директора национальной разведки.

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Сенат США поддержал кандидатуру Тулси Габбард на должность директора национальной разведки, сообщает CNN.

За ее кандидатуру высказались 52 сенатора, против – 48.

На прошлой неделе Комитет верхней палаты Конгресса по разведке с преимуществом в один голос утвердил Габбард.

В должности директора Национальной разведки США Габбард будет контролировать 18 разведывательных служб с бюджетом около 100 миллиардов долларов и служит главным советником президента США Трампа по вопросам разведки.

Габбард – ветеран войны в Ираке. Она была членом палаты представителей от Гавайев и вице-председателем Демократического национального комитета.

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