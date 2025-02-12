Сенат США затвердив Тулсі Габбард на посаду директорки нацрозвідки

Сенат США більшістю голосів підтримав призначення Тулсі Габбард на посаду директорки національної розвідки.

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Сенат США підтримав кандидатуру Тулсі Габбард на посаду директорки Національної розвідки, повідомляє CNN.

За її кандидатуру висловилися 52 сенатори, проти - 48.

Минулого тижня Комітет верхньої палати Конгресу з розвідки з перевагою в один голос затвердив Габбард.

На посаді директора Національної розвідки США Габбард контролюватиме 18 розвідувальних служб з бюджетом близько 100 мільярдів доларів і служитиме головним радником президента США Трампа з питань розвідки.

Габбард – ветеран війни в Іраку. Вона була членом палати представників від Гаваїв та віце-головою Демократичного національного комітету.

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