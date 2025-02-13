Судова влада самостійно не здатна забезпечити свою незалежність — Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя повідомили, що інші гілки влади не надто зважають на інтереси судової влади і не мають бажання захищати її незалежність.

Джерело фото: Вища рада правосуддя

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У Вищій раді правосуддя розповіли про не надто обнадійливу ситуацію з забезпеченням незалежності судової влади в Україні.

Як зазначив в. о. голови Вищої ради правосуддя Дмитро Лук’янов, процедури, які повинні гарантувати незалежність судової влади, в Україні не є досконалими.

Наприклад, численні звернення Ради правосуддя до правоохоронних органів з проханням відреагувати на ті чи інші випадки посягання на авторитет та незалежність судової влади, у абсолютній більшості залишаються без належної реакції.

Так, сотні звернень ВРП до правоохоронних органів з повідомленнями про посягання на незалежність судової влади у 2016-2023 роках, мали наслідком тільки 6 обвинувальних вироків судів.

При цьому на етапі досудового розслідування були закриті декілька сотень кримінальних проваджень.

У свою чергу, член Вищої ради правосуддя Григорій Усик додав, що усі спроби захисту незалежності судової гілки влади будуть марними, якщо в цьому питанні не буде підтримки інших гілок влади, а також ЗМІ та громадянського суспільства.

Відтак, складається ситуація, коли судова влада просто не здатна позитивно вирішити питання своєї ж незалежності.

«Ми маємо активно залучати до цього суспільство, бо саме громадськість, як ніхто інший має усвідомлювати, що гарантія незалежності судової влади – це гарантія забезпечення їхніх прав і захист їхніх інтересів в суді. Маємо також залучати незалежні журналістські організації. Саме з їхньою допомогою можемо отримати підтримку в забезпеченні незалежності судової влади у суспільстві, що є гарантією незалежного і справедливого суду»», - розповів Григорій Усик.

А як повідомив член Вищої ради правосуддя Олександр Сасевич, справа дійшла до того, що у значної частини суспільства така проблема як «тиск на суд під час здійснення правосуддя», «не викликає засудження».

«Така поведінка не викликає засудження у суспільстві, хоча часто сприймається як небезпечна чи загрозлива. Нерідко вона толерується та розглядається як виправдана через абсолютне і непохитне уявлення громадянського суспільства про корумпованість представників судової влади лише через призму одиничних випадків. Недовіра до судової влади, яка формується з огляду на ці поодинокі деструктивні явища і процеси, у підсумку й формує бажання та готовність певних осіб втручатися у діяльність судді», - розповів Олександр Сасевич.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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