Судебная власть самостоятельно не способна обеспечить свою независимость — Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия сообщили, что другие ветви власти не слишком учитывают интересы судебной власти и не хотят защищать ее независимость.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Высшем совете правосудия рассказали о не слишком обнадеживающей ситуации с обеспечением независимости судебной власти в Украине.

Как отметил и. о. председателя Высшего совета правосудия Дмитрий Лукьянов, процедуры, которые должны гарантировать независимость судебной власти, в Украине не являются совершенными.

Например, многочисленные обращения Совета правосудия к правоохранительным органам с просьбой отреагировать на те, или иные случаи посягательства на авторитет и независимость судебной власти в абсолютном большинстве остаются без надлежащей реакции.

Так, сотни обращений ВСП в правоохранительные органы с сообщениями о посягательстве на независимость судебной власти в 2016-2023 годах, имели следствием только 6 обвинительных приговоров суда.

При этом на этапе досудебного расследования были закрыты несколько сотен уголовных производств.

В свою очередь член Высшего совета правосудия Григорий Усик добавил, что все попытки защиты независимости судебной ветви власти будут напрасными, если в этом вопросе не будет поддержки от других ветвей власти, а также СМИ и гражданского общества.

«Мы должны активно привлекать к этому общество, потому что именно общественность, как никто другой, должна осознавать, что гарантия независимости судебной власти – это гарантия обеспечения их прав и защита их интересов в суде. Мы должны также привлекать независимые журналистские организации. Именно с их помощью мы можем получить поддержку в обеспечении независимости судебной власти в обществе, что является гарантией независимого и справедливого суда», - рассказал Григорий Усик.

А как сообщил член Высшего совета правосудия Александр Сасевич, дело дошло до того, что у значительной части общества такая проблема как «давление на суд во время осуществления правосудия», «не вызывает осуждения».

«Такое поведение не вызывает осуждения в обществе, хотя часто воспринимается как опасное или угрожающее. Нередко оно поддерживается и рассматривается как оправданное из-за абсолютного и несгибаемого представления гражданского общества о коррумпированности представителей судебной власти только через призму единичных случаев. Недоверие к судебной власти, которое формируется с учетом этих единичных деструктивных явлений и процессов, в итоге и формирует желание и готовность определенных лиц вмешиваться в деятельность судьи», - рассказал Александр Сасевич.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.