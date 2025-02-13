Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Судебная власть самостоятельно не способна обеспечить свою независимость — Высший совет правосудия

08:00, 13 февраля 2025
В Высшем совете правосудия сообщили, что другие ветви власти не слишком учитывают интересы судебной власти и не хотят защищать ее независимость.
Судебная власть самостоятельно не способна обеспечить свою независимость — Высший совет правосудия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Высшем совете правосудия рассказали о не слишком обнадеживающей ситуации с обеспечением независимости судебной власти в Украине.

Как отметил и. о. председателя Высшего совета правосудия Дмитрий Лукьянов, процедуры, которые должны гарантировать независимость судебной власти, в Украине не являются совершенными.

Например, многочисленные обращения Совета правосудия к правоохранительным органам с просьбой отреагировать на те, или иные случаи посягательства на авторитет и независимость судебной власти в абсолютном большинстве остаются без надлежащей реакции.

Так, сотни обращений ВСП в правоохранительные органы с сообщениями о посягательстве на независимость судебной власти в 2016-2023 годах, имели следствием  только 6 обвинительных приговоров суда.

При этом на этапе досудебного расследования были закрыты несколько сотен уголовных производств.

В свою очередь член Высшего совета правосудия Григорий Усик добавил, что все попытки защиты независимости судебной ветви власти будут напрасными, если в этом вопросе не будет поддержки от других ветвей власти, а также СМИ и гражданского общества.

«Мы должны активно привлекать к этому общество, потому что именно общественность, как никто другой, должна осознавать, что гарантия независимости судебной власти – это гарантия обеспечения их прав и защита их интересов в суде. Мы должны также привлекать независимые журналистские организации. Именно с их помощью мы можем получить поддержку в обеспечении независимости судебной власти в обществе, что является гарантией независимого и справедливого суда», - рассказал Григорий Усик.

А как сообщил член Высшего совета правосудия Александр Сасевич, дело дошло до того, что у значительной части общества такая проблема как «давление на суд во время осуществления правосудия», «не вызывает осуждения».

«Такое поведение не вызывает осуждения в обществе, хотя часто воспринимается как опасное или угрожающее. Нередко оно поддерживается и рассматривается как оправданное из-за абсолютного и несгибаемого представления гражданского общества о коррумпированности представителей судебной власти только через призму единичных случаев. Недоверие к судебной власти, которое формируется с учетом этих единичных деструктивных явлений и процессов, в итоге и формирует желание и готовность определенных лиц вмешиваться в деятельность судьи», - рассказал Александр Сасевич.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

суд ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Такого нет даже в Габоне» – в Верховной Раде рассказали об экспериментах над судебной властью во время процесса евроинтеграции

В Верховной Раде дали свою оценку событиям судебной реформы последних лет.

Судебная власть самостоятельно не способна обеспечить свою независимость — Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия сообщили, что другие ветви власти не слишком учитывают интересы судебной власти и не хотят защищать ее независимость.

Еврокомиссия назначила Аудиторский совет, который будет следить за использованием Украиной 50 миллиардов евро в рамках программы реформ Ukraine Facility

Еврокомиссия назначила трех ревизоров для Украины, которые будут следить за выделением и использованием кредитов и грантов Украине в рамках программы Ukraine Facility, предусматривающей проведение реформ.

США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых — Владимир Зеленский провел встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом

Владимир Зеленский уверяет, что сделает все, чтобы украинские чиновники быстрее изучили проект соглашения о полезных ископаемых и была возможность его подписать.

«Это не должен быть Минск 3.0» — глава Пентагона во время Рамштайна очертил позицию США о завершении войны в Украине

«Президент Трамп четко дал понять, что прекращение боевых действий и достижение крепкого мира является главным приоритетом» – полное заявление главы Пентагона Пита Хегсета во время Рамштайна.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Белах
    Андрій Белах
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Борщов
    Ігор Борщов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Оксана Епель
    Оксана Епель
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду