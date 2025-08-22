Правительство предлагает усилить защиту прав граждан при исполнении судебных решений

Кабмин инициировал изменения для защиты прав человека при исполнении судебных решений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров подал в Раду законопроект об усилении защиты прав граждан во время принудительного исполнения решений.

В парламенте зарегистрирован правительственный законопроект №13677 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об усилении защиты прав и свобод человека и гражданина во время принудительного исполнения решений»

Инициатива направлена ​​на усовершенствование национального законодательства в соответствии с обязательствами Украины перед Советом Европы, в частности в части надлежащего и своевременного выполнения решений Европейского суда по правам человека.

Проект закона предлагает усовершенствовать некоторые положения законодательства относительно:

принудительного исполнения судебных решений с участием ребенка, в частности, судебных решений об установлении свидания с ребенком, об устранении препятствий в свидании с ребенком, установлении обязанности субъектов социальной работы с семьями, детьми и молодежью участвовать в совершении исполнительных действий;

увеличение до 5 лет срока хранения присужденных Европейским судом средств на депозитном счете органа государственной исполнительной службы с целью полного и своевременного исполнения решений Европейского суда;

нормирование порядка обращения взыскания на пенсию, стипендию в период действия военного положения и возможности отчисления из пенсии при условии, что размер пенсии выше установленного законом размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а также, если после проведения отчисления с пенсии ее размер к уплате не может быть меньше установленного законом;

восстановление контроля Министерства юстиции за деятельностью частного исполнителя путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.