Правительство предлагает усилить защиту прав граждан при исполнении судебных решений

17:33, 22 августа 2025
Кабмин инициировал изменения для защиты прав человека при исполнении судебных решений.
Кабинет Министров подал в Раду законопроект об усилении защиты прав граждан во время принудительного исполнения решений.

В парламенте зарегистрирован правительственный законопроект №13677 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об усилении защиты прав и свобод человека и гражданина во время принудительного исполнения решений»

Инициатива направлена ​​на усовершенствование национального законодательства в соответствии с обязательствами Украины перед Советом Европы, в частности в части надлежащего и своевременного выполнения решений Европейского суда по правам человека.

Проект закона предлагает усовершенствовать некоторые положения законодательства относительно:

принудительного исполнения судебных решений с участием ребенка, в частности, судебных решений об установлении свидания с ребенком, об устранении препятствий в свидании с ребенком, установлении обязанности субъектов социальной работы с семьями, детьми и молодежью участвовать в совершении исполнительных действий;

увеличение до 5 лет срока хранения присужденных Европейским судом средств на депозитном счете органа государственной исполнительной службы с целью полного и своевременного исполнения решений Европейского суда;

нормирование порядка обращения взыскания на пенсию, стипендию в период действия военного положения и возможности отчисления из пенсии при условии, что размер пенсии выше установленного законом размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а также, если после проведения отчисления с пенсии ее размер к уплате не может быть меньше установленного законом;

восстановление контроля Министерства юстиции за деятельностью частного исполнителя путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Верховная Рада двумя законами по-разному урегулировала вопрос ограничения доступа к данным предприятий в публичных электронных реестрах

Оба принятых парламентом закона дополняют закон о публичных электронных реестрах одним и тем же подпунктом, касающимся ограничения публичного доступа к информации в реестрах в отношении определенного круга предприятий, но содержание этих дополнений разное.

Состоялось первое заседание экспертной группы при ВСК Верховной Рады по расследованию признаков коррупции в правоохранительных органах и судах: определены задачи и руководство

В ходе первого заседания экспертной группы при Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти избрали руководство и определили направления работы.

Необходимость использования автомобиля для семейных нужд или работы не является безусловным основанием для неприменения лишения права управления – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что закон не содержит императивных ограничений на возможность лишения права управления автомобилем лиц, которым автомобиль нужен для осуществления ухода за другими людьми.

Обязан ли суд установить наличие в действиях обвиняемого состава преступления, освобождая его от уголовной ответственности по истечении сроков давности — позиция Верховного Суда

Прокурор и представитель потерпевших утверждали, что местный суд, закрывая производство в связи с истечением сроков давности, должен был констатировать факт совершения обвиняемым инкриминируемых ему преступлений.

Верховный Суд указал, что отсутствие приказа оккупационных властей о назначении обвиняемого директором предприятия не опровергает его виновности в коллаборационной деятельности

Доводы защитника о том, что на предприятии была практика исполнения обвиняемым обязанностей директора в период его отсутствия, не были приняты судом в качестве обстоятельства, оправдывающего обвиняемого.

