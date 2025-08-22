Уряд пропонує посилити захист прав громадян при виконанні судових рішень

Кабмін ініціював зміни для захисту прав людини при виконанні судових рішень.

Кабінет Міністрів подав до Ради законопроект про посилення захисту прав громадян під час примусового виконання рішень суду.

У парламенті зареєстровано урядовий законопроект №13677 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту прав і свобод людини і громадянина під час примусового виконання рішень»

Ініціатива спрямована на вдосконалення національного законодавства відповідно до зобов’язань України перед Радою Європи, зокрема у частині належного та своєчасного виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Проектом закону пропонується удосконалити деякі положення законодавства щодо:

примусового виконання судових рішень за участі дитини, зокрема, судових рішень про встановлення побачення з дитиною, про усунення перешкод у побаченні з дитиною, встановлення обовʼязку субʼєктів соціальної роботи з сімʼями, дітьми та молоддю брати участь у вчиненні виконавчих дій;

збільшення до 5 років строку зберігання присуджених Європейським судом коштів на депозитному рахунку органу державної виконавчої служби, з метою повного та своєчасного виконання рішень Європейського суду;

внормування порядку звернення стягнення на пенсію, стипендію у період дії воєнного стану та можливості відрахування з пенсії за умови, що розмір пенсії є вищим від установленого законом розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а також, якщо після проведення відрахування з пенсії її розмір до виплати не може бути меншим від установленого законом розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

відновлення контролю Міністерства юстиції за діяльністю приватного виконавця шляхом проведення планових і позапланових перевірок тощо.

