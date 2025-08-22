В Донецкой области должностное лицо части организовало незаконные выплаты военным, которые не воевали — ГБР

Офицер подозревается в махинациях с выплатами на 2 млн грн, которые получали подчиненные-оркестранты, не участвуя в боевых действиях.

В Донецкой области начальник одного из отделов тылового обеспечения воинской части организовал незаконное начисление дополнительных выплат подчиненным, которые фактически не принимали участия в боевых действиях. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, офицер пообещал двум военнослужащим не отправлять их на фронт, а оставил их при части для выполнения личных поручений, не связанных со службой. Кроме того, он обеспечил им ежемесячное начисление боевых доплат.

С января по октябрь 2023 года подчиненные, которые до полномасштабного вторжения служили артистом и музыкантом оркестра части, получали по 100 тысяч гривен ежемесячно за якобы активное участие в боевых действиях.

Общая сумма ущерба государству достигла 2 млн грн.

Должностному лицу сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий военной служебной персоной в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

ГБР принимает меры для возмещения нанесенного ущерба.

Кроме того, в отношении этого же должностного лица продолжается расследование по факту принуждения подчиненных работать на его семью, в частности продавать шаурму, которой занимается его жена.

