На Донеччині посадовець частини організував незаконні виплати військовим, які не воювали — ДБР

Офіцера підозрюють у махінаціях з виплатами на 2 млн грн, які отримували підлеглі-оркестранти, не беручи участі у бойових діях.

На Донеччині начальник одного з відділів тилового забезпечення військової частини організував незаконне нарахування додаткових виплат підлеглим, що фактично не брали участі у бойових діях. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, офіцер пообіцяв двом військовослужбовцям не відправляти їх на фронт, натомість залишив їх при частині для виконання особистих доручень, не пов’язаних зі службою. До того ж він забезпечив їм щомісячне нарахування бойових доплат.

З січня по жовтень 2023 року підлеглі, які до повномасштабного вторгнення служили артистом та музикантом оркестру частини, отримували по 100 тисяч гривень щомісяця за, нібито, активну участь у бойових діях.

Загальна сума збитків державі сягнула 2 млн грн.

Посадовцю повідомлено про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

ДБР вживає заходів для відшкодування завданих збитків.

Крім того, відносно цього ж посадовця триває розслідування за фактом примушування підлеглих працювати на його родину, зокрема продавати шаурму, якою займається дружина.