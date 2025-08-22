Как родителям первоклассников получить 5 тысяч гривен на подготовку ребенка к школе – алгоритм

Родители первоклассников могут получить 5 000 грн помощи от государства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине стартовала программа «Пакет школьника», которая предусматривает выплату 5 000 грн на каждого первоклассника в семье. Средства можно потратить на канцтовары, одежду и обувь для детей.

Подать заявление на помощь можно в приложении «Дия» в разделе «Сервисы — Помощь от государства — Пакет школьника». Для этого необходимо выбрать ребенка, подтвердить заявление и подписать его с помощью Дия.Подписи. Выплата будет поступать на карту.

Подать заявление можно до 15 ноября, а потратить средства нужно в течение 180 дней с момента их начисления. Если данные о ребенке не отображаются в приложении, родителям следует обратиться в школу для проверки информации в системе.

Кто имеет право на выплату

Получить помощь могут родители или другие законные представители детей, которые идут в первый класс на подконтрольной территории Украины. Дети, которые временно находятся за границей или на оккупированных территориях, смогут получить средства после возвращения.

Как подать заявление

Подать документы можно:

• онлайн – в приложении Дия после поступления уведомления о возможности оформления выплаты;

• офлайн – в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

К заявлению добавляются паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, РНОКПП (при наличии) и, при необходимости, документы, подтверждающие полномочия законного представителя. Другие документы (свидетельство о рождении, браке и т. п.) подаются только в бумажной форме, если их невозможно получить через электронное взаимодействие.

Окончательный срок подачи заявлений – 15 ноября 2025 года.

Как использовать средства

Выплату можно потратить только в безналичной форме – на покупку школьных принадлежностей, одежды и обуви в магазинах и у предпринимателей, которые имеют соответствующий код деятельности. Срок использования средств – 180 дней с момента зачисления.

Важно

Помощь не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения других видов социальной помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.