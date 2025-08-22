Як батькам першокласників отримати 5 тисяч гривень на підготовку дитини до школи – алгоритм

Батьки першокласників можуть отримати 5 000 грн допомоги від держави.

В Україні стартувала програма «Пакунок школяра», яка передбачає виплату 5 000 грн на кожного першокласника у сім’ї. Кошти можна витратити на канцтовари, одяг та взуття для дітей.

Подати заяву на допомогу можна у застосунку «Дія» у розділі «Сервіси — Допомога від держави — Пакунок школяра». Для цього необхідно обрати дитину, підтвердити заяву та підписати її за допомогою Дія.Підпису. Виплата надходитиме на картку.

Подати заяву можна до 15 листопада, а витратити кошти потрібно протягом 180 днів із моменту їхнього нарахування. Якщо дані про дитину не відображаються в застосунку, батькам слід звернутися до школи для перевірки інформації в системі.

Хто має право на виплату

Отримати допомогу можуть батьки або інші законні представники дітей, які йдуть до першого класу на підконтрольній території України. Діти, що тимчасово перебувають за кордоном чи на окупованих територіях, зможуть отримати кошти після повернення.

Як подати заяву

Подати документи можна:

онлайн – у застосунку Дія після надходження повідомлення про можливість оформлення виплати;

– у застосунку Дія після надходження повідомлення про можливість оформлення виплати; офлайн – у сервісних центрах Пенсійного фонду України.

До заяви додаються паспорт або інший документ, що посвідчує особу, РНОКПП (за наявності) та, у разі потреби, документи, що підтверджують повноваження законного представника. Інші документи (свідоцтво про народження, шлюб тощо) подаються лише в паперовій формі, якщо їх не можна отримати через електронну взаємодію.

Кінцевий термін подання заяв – 15 листопада 2025 року.

Як використати кошти

Виплату можна витратити лише у безготівковій формі – на купівлю шкільного приладдя, одягу та взуття у магазинах і в підприємців, які мають відповідний код діяльності. Термін використання коштів – 180 днів з моменту зарахування.

Важливо

Допомога не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання інших видів соціальної допомоги.

